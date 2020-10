MAUNA KEA TECHNOLOGIES soutenu par le rebond de ses ventes

(AOF) - Mauna Kea Technologies progresse de plus d'1% à 1,304 euro, soutenu par le rebond des ventes au troisième trimestre 2020 et des perspectives plus favorables. Sur la période de trois mois close fin septembre, l'inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13% à deux millions d'euros. Sur neuf mois, les ventes accusent un repli de 28% à 4,1 millions en raison de la crise sanitaire qui a mis l'économie mondiale à l'arrêt.

"Nos ventes du troisième trimestre ont dépassé les estimations que nous avions fournies le 22 septembre, grâce à une demande de consommables plus forte que prévue aux États-Unis", s'est félicité Robert L. Gershon, directeur général de Mauna Kea Technologies.

La medtech a vu ses ventes rebondir au troisième trimestre alors que ses clients commencent à retrouver une activité normale et ce dans toutes les régions du monde.

Elle s'est dite encouragée par les tendances du trimestre écoulé qui indiquent que le marché des biens d'équipement dans le monde a renoué avec la croissance, comme en témoigne la demande pour ses systèmes Cellvizio au troisième trimestre.

Le groupe espère que la tendance à l'augmentation du volume des procédures observée ces derniers mois sur l'ensemble de ses marchés dans le monde permette aux clients d'apurer les stocks disponibles et relance les commandes de consommables à mesure qu'il avancera vers le reste de l'année 2020.

