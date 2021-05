MAUNA KEA TECHNOLOGIES : sept présentations soulignant la valeur clinique de Cellvizio

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé aujourd'hui la tenue de 7 présentations portant sur le Cellvizio au cours de la conférence virtuelle Digestive Disease Week (DDW), qui se tiendra du 21 au 23 mai. Ces présentations portent sur l'œsophage de Barrett (BE), les maladies inflammatoires de l'intestin (IBD), le syndrome du côlon irritable (IBS) et les allergies alimentaires associées, les kystes pancréatiques et d'autres maladies gastro-intestinales. Les études mettent l'accent sur l'impact potentiel de l'utilisation du Cellvizio dans la prise en charge des patients et l'amélioration des résultats.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.