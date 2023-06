Mauna Kea Technologies rejoindra Euronext Growth

(AOF) - Mauna Kea Technologies inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à sonde et à aiguille annonce que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires a approuvé, le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment C, vers le marché Euronext Growth Paris Le Conseil d’administration tenu suite à l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023 a décidé de mettre en œuvre ce transfert.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.

" La décision de transférer notre cotation sur Euronext Growth est tout à fait naturelle, car ce marché est désormais parfaitement adapté à la taille et au profil de croissance de la Société. Nous bénéficierons ainsi d'une place de marché solide et en expansion pour attirer de nouveaux investisseurs. Cette décision est également économique, car elle nous permettra de réduire certains coûts administratifs et d'allouer nos ressources à des activités créatrices de valeur ", a déclaré Sacha Loiseau, Président-directeur général de Mauna Kea Technologies. " Dans le même temps, nous maintiendrons une communication régulière et tout aussi transparente, en conservant les mêmes normes et fréquences de publication financière. "

