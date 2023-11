Mauna Kea Technologies: recrutement du 1er patient de l'étude Clever

(AOF) - Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui le recrutement du premier patient dans le cadre de l'essai randomisé contrôlé (RCT) multicentrique intitulé "Clever" pour le diagnostic et la prise en charge des lésions pulmonaires périphériques. La medtech qui développe Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille précise que dans le cadre de cette étude, "plus de 200 patients seront recrutés sur 7 sites en Europe et aux Etats-Unis d’ici la fin du 2ème trimestre 2025".

Cette étude est menée en collaboration avec l'Amsterdam University Medical Centers (UMC).

"Le diagnostic des nodules pulmonaires périphériques est une étape cruciale pour traiter de manière efficace les patients atteints de cancer du poumon, mais les outils actuels ne sont pas toujours suffisants", explique le PDG Sacha Loiseau. "En menant cette étude, notre objectif n'est pas seulement de mettre en évidence les bénéfices de Cellvizio, mais également de renforcer notre proposition de valeur pour des partenariats stratégiques potentiels."

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.