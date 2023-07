Mauna Kea Technologies installe son Cellvizio à l'université de Cork en Irlande

(AOF) - Mauna Kea Technologies, inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui que son produit a été installé à l'University College Cork - APC Microbiome Ireland (un centre d’excellence mondial de la Science Foundation Ireland dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin - MICI), sous la direction du Professeur Marietta Iacucci. Il s’agit également de la première installation de Cellvizio en Irlande à des fins cliniques.

" Dans notre récente publication et présentation de l'étude Endo-Omics, nous avons démontré que les changements muqueux et microvasculaires détectés par la pCLE in vivo sont associés à la réponse aux médicaments biologiques dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin " a déclaré la Pr. Marietta Iacucci, qui a récemment rejoint l'University College Cork en tant que Professeur de gastro-entérologie et chercheur clinique à l'APC Microbiome Ireland.

" Nous allons continuer à approfondir nos connaissances grâce à la combinaison de technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse multi-omique et le pCLE. ", ajoute t-il.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.