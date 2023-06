Mauna Kea Technologies dévisse après la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres

(AOF) - Plus forte baisse du marché SRD, Mauna Kea Technologies chute de 10,49% à 0,61 euro après l'annonce de la mise en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance. Ce type de financement dilutif prend sous la forme d’un PACEO représentant un maximum de 11,4% du capital. En outre, la spécialiste des instruments de biopsie optique a encaissé ce jour 2,5 millions de dollars (2,3 millions d’euros) de la part de la Joint-Venture avec Tasly Pharmaceutical à la suite de la réalisation d’étapes contractuelles.

Compte tenu d'une position de trésorerie de 6,7 millions d'euros au 31 mai 2023, la société dispose désormais d'une visibilité financière jusqu'à la fin du second trimestre 2024, sans tenir compte d'éventuels nouveaux accords stratégiques.

Conformément aux termes de l'accord signé le 31 mai, Vester Finance s'est engagé à souscrire un maximum de 5 500 000 actions de la société, représentant jusqu'à 11,4 % du capital social, à sa propre initiative, sur une période maximale de 24 mois.

Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 6,0%, dans le respect de la règle de prix et du plafond fixés par l'Assemblée générale, ainsi que d'une commission variable de 2,5% au maximum.

Mauna Kea Technologies s'est engagée sur une utilisation minimale de la ligne de financement à hauteur de 750 000 euros correspondant au cours actuel à une dilution de l'ordre de 2,5%, au-delà de laquelle la société conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment et sans frais.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Mauna Kea Technologies avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,90% du capital sur une base non diluée et 0,76% du capital social sur une base diluée.

