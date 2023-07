Mauna Kea Technologies: chiffre d'affaires en hausse de 77% au 2e trimestre

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé un chiffre d'affaires du 2e trimestre 2023 en croissance de 77% sur un an, soutenu par les ventes aux États-Unis et par les revenus de licence issus de la coentreprise avec Tasly Pharmaceutical. L’inventeur de Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE) signale l’accélération de la croissance à 50% dans le domaine du PU (« pay-per-use »), « bénéficiant d’une utilisation accrue et de nouveaux utilisateurs » et une activité toujours dynamique en Développement clinique".

" Dans le prolongement des très bons résultats du premier trimestre, nous sommes très satisfaits de notre performance commerciale au deuxième trimestre, soutenue par une dynamique remarquable des ventes aux États-Unis que ce soit pour les systèmes et les consommables, et également notre programme PPU (pay-per-use), et ce malgré les problèmes persistants d'approvisionnement en fluorescéine " déclare Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies.

