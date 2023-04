Mauna Kea Technologies: chiffre d'affaires du 1er trimestre en hausse de 121% sur un an

(AOF) - Mauna Kea Technologies annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 à 4,16 millions d’euros, en hausse de 121% par rapport à la même période en 2022. L’inventeur de Cellvizio, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille précise qu’il bénéficie de la reconnaissance des premiers revenus de redevance de licence et technologie liés à la Joint Venture avec Tasly Pharmaceutical.

Pour Sacha Loiseau, Président-directeur général de Mauna Kea Technologies, " c‘est une étape importante pour Mauna Kea, qui confirme que la stratégie de partenariats que nous avons annoncée à la fin de l'année 2021 est source de valeur pour nos actionnaires ". " Dans ce sens, nous allons continuer à construire un ensemble d'opportunités de nouveaux partenariats stratégiques qui permettront d'élargir davantage les marchés du Cellvizio ", ajoute-t-il.

