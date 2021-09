Mauna Kea Technologies : augmentation de capital et contrat avec Johnson & Johnson

(AOF) - Mauna Kea Technologies a annoncé ce matin une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs, pour un montant total (y compris la prime d'émission) d'environ 12,5 millions d'euros. Johnson & Johnson Innovation, l'un des actionnaires existants de la société, et le fonds de santé américain Armistice Master Fund se sont engagés à souscrire globalement à 2.272.709 actions à bons de souscription d'actions (ABSA).

Chaque ABSA est composée de cinq actions ordinaires et de deux bons de souscription, chaque bon de souscription donnant le droit d'acheter une action ordinaire (chacun, un BSA).

Le groupe français, inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille, a par ailleurs annoncé la conclusion d'un nouveau contrat de collaboration de recherche avec la Lung Cancer Initiative de Johnson & Johnson pour faire avancer la validation du Cellvizio comme outil de guidage de la biopsie en temps réel pendant la navigation bronchoscopique robotisée, afin de réduire potentiellement le taux d'échec des biopsies transbronchiques des cancers pulmonaires périphériques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.