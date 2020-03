MAUNA KEA TECHNOLOGIES a reçu une autorisation de la FDA

(AOF) - Mauna Kea Technologies a avoir obtenu un accord aux États-Unis de la FDA et le marquage CE de la plateforme d'endomicroscopie Cellvizio de nouvelle génération, développée avec la nouvelle architecture système propriétaire de la société. Il s'agit de la 18ème autorisation de la FDA américaine pour Cellvizio.

" Nous sommes fiers d'annoncer l'approbation de la FDA et le marquage CE de notre nouvelle génération de Cellvizio aux États-Unis et en Europe ", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies.

" Le lancement commercial de la plateforme Cellvizio de nouvelle génération aura lieu dans les prochains mois et, grâce à sa conception modulaire ainsi qu'à sa capacité d'intégrer l'intelligence artificielle et l'imagerie moléculaire, elle intègrera nos futures innovations et indications et permettra de développer nos partenariats ".

AOF - EN SAVOIR PLUS