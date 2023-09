Mauna Kea Technologies: 1200 procédures Cellvizio réalisées à Hawaï

(AOF) - Mauna Kea Technologies(+0,88% à 0,57 euros) annonce que le Dr Jeong Kim et l'équipe clinique de l'Institut d'Endoscopie d'Hawaï (EIH) ont accompli plus de 1 200 procédures employant sa plateforme Cellvizio pour le diagnostic et le traitement interventionnel de maladies gastriques, pathologies qui peuvent conduire à un cancer de l'estomac. L'EIH est membre de Covenant Physician Partners, un réseau d'établissements et de médecins qui exploite plus de 85 centres de soins de santé de premier plan à travers les États-Unis.

" En utilisant le Cellvizio comme outil complémentaire clé dans mon arsenal diagnostique, je suis en mesure d'effectuer un examen approfondi de l'estomac dans un laps de temps relativement court ", a déclaré le Dr Kim, gastro-entérologue en chef de l'EIH. " Cela améliore considérablement mon taux de détection de la métaplasie intestinale gastrique et des affections connexes, tout en me permettant de mieux communiquer mon plan de traitement interventionnel pour chaque patient ".

