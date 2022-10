Mauna Kea: Sacha Loiseau nommé directeur général information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 18:00

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce la nomination avec effet immédiat de Sacha Loiseau, fondateur et actuel président du conseil d'administration de Mauna Kea Technologies, au poste de directeur général, en remplacement de Nicolas Bouvier, directeur général par intérim, avec effet immédiat.



Sacha Loiseau cumulera donc les fonctions de président et de directeur général de Mauna Kea Technologies.



'En s'appuyant sur les collaborations annoncées avec Johnson & Johnson, Telix Pharmaceuticals, On Target Labs et Tasly Pharma, nous sommes convaincus que le leadership de Sacha contribuera à garantir que l'organisation de Mauna Kea soit totalement alignée sur le respect de nos obligations collectives envers les partenaires, les patients, les fournisseurs, les employés et les actionnaires', a commenté Christopher D. McFadden, membre du conseil et président du comité des rémunérations et des nominations.