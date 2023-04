Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea: s'envole après son chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le titre Mauna Kea grimpe ce vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication d'un chiffre d'affaires de premier trimestre en très forte hausse.



Le titre prend actuellement 21,9%, signant de loin la plus forte progression du marché parisien, ce qui porte à plus de 75% ses gains depuis le début de l'année.



Les volumes d'échanges sur la valeur sont particulièrement nourris et dépassent déjà de presque dix fois leur moyenne quotidienne des quatre derniers jours.



Le spécialiste de l'endomicroscopie laser a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en hausse de 121%.



La société explique avoir bénéficié des premiers revenus de redevance de licence et technologie issus de sa co-entreprise avec Tasly Pharmaceutical, qui ont atteint à eux seuls 2,8 millions d'euros sur le trimestre.



'C'est une étape importante pour Mauna Kea, qui confirme que la stratégie de partenariats que nous avons annoncée à la fin de l'année 2021 est source de valeur pour nos actionnaires', souligne Sacha Loiseau, son PDG.



Le cadre dirigeant souligne que la société cherche à continuer à signer de nouveaux partenariats stratégiques afin d'élargir davantage les marchés du Cellvizio, sa plateforme d'imagerie cellulaire.





