Mauna Kea: résultats semestriels conformes aux attentes

(CercleFinance.com) - Le groupe français d'imagerie cellulaire Mauna Kea a fait état jeudi de résultats conformes à ses attentes au titre du premier semestre.



Le fabricant de dispositifs médicaux dit avoir enregistré un chiffre d'affaires total de 3,39 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une hausse de 2% par rapport à la période précédente de 2021.



Sa perte opérationnelle courante s'est réduite de 19%, à 4,96 millions d'euros contre 6,10 millions au premier semestre 2021.



Dans un communiqué, l'inventeur de la plateforme Cellvizio - qui permet de surveiller l'évolution des maladies et de guider les interventions chirurgicales - souligne que ces résultats matérialisent la mise en oeuvre de son repositionnement stratégique amorcé fin 2021.



Sacha Loiseau, le cofondateur et président du conseil d'administration de la société, a été nommé le mois dernier au poste de directeur général, cumulant ainsi les fonctions de président et DG.



A la fin juin, sa position de trésorerie atteignait 5,3 millions d'euros, pour un endettement total de 26,4 millions d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent une visibilité financière 'limitée' offrant des liquidités suffisantes pour à peine six mois d'activité au rythme actuel de consommation de cash (-6,6 millions d'euros au premier semestre).



A la Bourse de Paris, l'action Mauna Kea perdait 1,8% suite à ces annonces.





