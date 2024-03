Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mauna Kea: partenariat avec Metrodora Institute aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologiesannonce un nouveau partenariat avec Metrodora Institute, un institut de santé multidisciplinaire de premier plan.



Cette collaboration vise à faire de l'Institut Metrodora le premier centre d'excellence américain qui servira de modèle pour la prise en charge des patients et la formation des médecins à l'utilisation du Cellvizio dans l'identification et le traitement des intolérances alimentaires chez les patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable (IBS).



' Ce partenariat est en parfaite adéquation avec notre vision stratégique et représente une avancée significative dans l'expansion de l'utilisation du Cellvizio dans le domaine des intolérances alimentaires', a déclaréSacha Loiseau, Ph.D., Fondateur, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies.



Selon lui, cette collaboration 'constitue un levier essentiel dans la sensibilisation de la communauté médicale et des patients au C-FIT, le positionnant comme une méthode de référence pour la détection des intolérances alimentaires ',





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES Euronext Paris +2.39%