Mauna Kea: obtient une licence d'exploitation en Chine

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui que sa joint-venture avec Tasly Pharmaceutical, Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology, a obtenu une licence d'exploitation de dispositifs médicaux de classe II en Chine.



Cette licence commercial autorise Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology à distribuer des dispositifs médicaux de classe II sur l'ensemble du territoire chinois.



'Cette étape ouvre la voie au développement commercial de notre JV et à l'expansion du marché. Nos ambitions sur ce territoire sont importantes, compte tenu de sa taille significative', a commenté Loiseau, Président-Directeur général de Mauna Kea Technologies.





