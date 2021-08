Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea : nouvelle indication pour Cellvizio aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 07:12









(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce avoir reçu une 19ème autorisation 510(k) de la part de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire des États-Unis, pour sa plateforme d'endomicroscopie laser Cellvizio de nouvelle génération. Elle porte sur la mise sur le marché de Cellvizio et toutes les minisondes confocales, combinées avec un marqueur fluorescent, la fluorescéine, pour une indication supplémentaire permettant la visualisation du flux sanguin. 'Cette nouvelle autorisation est une validation supplémentaire de la capacité unique de Cellvizio à imager, en temps réel, in vivo et au niveau cellulaire, la microvascularisation et les capillaires', commente son directeur général Robert L. Gershon.

Valeurs associées MAUNA KEA TECH Euronext Paris 0.00%