Mauna Kea: nouvelle autorisation de la FDA des Etats-Unis 12/04/2022

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui une nouvelle autorisation de la FDA américaine pour l'utilisation de la plateforme Cellvizio 100 Series.



Cette autorisation de la FDA américaine concerne une nouvelle indication clinique pour l'utilisation de Cellvizio dans l'imagerie de fluorescence des tissus ciblés par un marqueur moléculaire, la Pafolacianine (fabriquée par On Target Laboratories).



De plus, l'autorisation comprend une nouvelle indication clinique pour l'utilisation de Cellvizio pour l'imagerie de fluorescence et la visualisation de l'ICG (vert d'indocyanine), par voie intraveineuse ou interstitielle.



' Cette autorisation représente une avancée majeure dans la collaboration entre On Target et Mauna Kea pour répondre à des besoins importants non satisfaits en matière de pneumologie interventionnelle et de cancer du poumon', assure Nicolas Bouvier, Directeur Général par intérim de Mauna Kea Technologies.