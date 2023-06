Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea: nomme son nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce aujourd'hui la nomination de Côme de La Tour du Pin en tant que directeur financier et membre du comité exécutif.



' La nomination de Côme, conjuguée à l'arrivée récente de Nathalie Lecoq en tant que directrice générale adjointe, démontre l'attrait de la Société pour des profils expérimentés de très haut niveau', s'est réjoui Sacha Loiseau, président-directeur général de Mauna Kea Technologies.



Avant de rejoindre Mauna Kea Technologies, Côme de La Tour du Pin était Directeur financier de Lysogene, une société de thérapie génique en phase de développement clinique cotée sur Euronext, où il était en charge de la planification et de la gestion financière, des relations investisseurs et de la levée de fonds.





