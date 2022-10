Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea: le titre recule après le C.A. neuf mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - L'action Mauna Kea perd du terrain dans des volumes soutenus vendredi à la Bourse de Paris, le fabricant de dispositifs médicaux ayant dévoilé dans la soirée d'hier un chiffre d'affaires en baisse sur les neuf premiers mois de l'année.



Le spécialiste de l'endomicroscopie laser par minisonde affichait au 30 septembre un chiffre d'affaires total de 4,8 millions d'euros, en repli de 5% d'une année sur l'autre.



Son PDG, Sacha Loiseau, évoque des résultats 'satisfaisants' au vu de l'environnement opérationnel difficile et de la réallocation des ressources qui a suivi la réorganisation stratégique de l'entreprise, initiée fin 2021.



Il fait notamment remarquer que la croissance des ventes aux Etats-Unis a atteint 23% sur les neuf premiers mois de l'exercice.



Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires total a toutefois baissé de 20% à 1,42 million d'euros, même si la société rappelle que les ventes de systèmes sont 'par nature difficilement prévisibles' sur cette période.



A 14h30, le titre reculait de 8,7% dans des volumes représentant déjà 1,5 fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances. Au même instant, le CAC Mid & Small cédait 1,4%.





