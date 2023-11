Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea: le titre bondit, Telix prend 19% du capital information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - Le titre du fabricant de dispositifs médicaux Mauna Kea bondissait de 11% lundi matin à la Bourse de Paris suite à une prise de participation de plus de 19% de son partenaire australien Telix.



Dans le cadre de leur partenariat clinique et commercial conclu sur le long terme, Telix a décidé d'investir six millions d'euros dans Mauna Kea via l'acquisition de 11,9 millions de nouvelles actions ordinaires.



Ces nouvelles actions vont être émises à un prix de 0,5037 euro par action, représentant une prime de 10% sur le prix moyen pondéré de Mauna Kea sur les 10 dernières séances de Bourse.



Après le règlement-livraison des nouvelles actions, prévu le 17 novembre, Telix détiendra 19,33% du capital et 19,01% des droits de vote.



D'après les deux partenaires, l'objectif de leur alliance est de développer de nouvelles solutions hybrides associant les agents de ciblage du cancer de Telix à la plateforme d'endomicroscopie chirurgicale Cellvizio de Mauna Kea.





