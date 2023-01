Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea: le titre bondit après une étude clinique positive information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - Mauna Kea signe la deuxième plus forte hausse de l'indice CAC Mid & Small vendredi matin à la Bourse de Paris après que la société de technologie médicale a annoncé des résultats positifs d'une étude clinique dans le cancer du poumon.



L'étude, portant sur 20 patients, est venu soutenir le potentiel de son endomicroscopie laser par aiguille afin de réduire le taux actuel de ciblages ratés, améliorer le rendement diagnostique et ainsi éviter les faux négatifs lors des évaluations bronchoscopiques des nodules pulmonaires.



Mauna Kea précise que son imagerie par bronchoscopie a permis de confirmer le ciblage correct de l'aiguille dans le nodule chez 19 des 20 patients (95%), alors que l'évaluation cytologique rapide sur place correspondante n'a confirmé la présence de matériel représentatif que chez neuf des 20 patients (45%).



Aucune complication n'a été signalée pendant l'étude.



Sur les 17 patients présentant une malignité, 16 (94%) ont vu le diagnostic final de cancer du poumon confirmé par l'imagerie nCLE.



A 10h50, Mauna Kea grimpait de 9,5% dans des volumes déjà quatre fois supérieurs à la veille, tandis que le CAC Mid & Small progressait de 0,9%. Le titre progresse de 17,7% depuis le 1er janvier.





Valeurs associées MAUNA KEA TECH Euronext Paris +8.74%