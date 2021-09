Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mauna Kea : JJDC au-dessus des 20% information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson Innovation (JJDC) a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 23 septembre, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Mauna Kea Technologies et détenir 24,24% du capital et 23,68% des droits de vote de cette société de technologies médicales. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Mauna Kea par JJDC, qui n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination de représentants au conseil d'administration.

Valeurs associées MAUNA KEA TECH Euronext Paris -1.38%