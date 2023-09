Mauna Kea en hausse après avoir doublé son chiffre d'affaires

(AOF) - Mauna Kea (+7,03% à 0,59 euro) affiche un résultat net semestriel de 2,79 millions d’euros, contre une perte nette de 6,2 millions il y a un an. La medtech éditrice de Cellvizio, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, a vu son chiffre d’affaires doubler à 6,81 millions d’euros contre 3,39 millions il y a un an. Elle affiche une perte opérationnelle courante de 1,1 million contre 4,95 millions il y a un an, et un résultat opérationnel de 6,64 millions contre une perte opérationnelle de 5,04 millions il y a un an.

Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies, a déclaré : " Je suis très encouragé par la dynamique globale du Groupe depuis notre repositionnement stratégique " déclare Sacha Loiseau, Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. " Non seulement, les ventes ont doublé sur la période, mais la discipline de notre organisation a également permis de réduire significativement les pertes d'exploitation tout en augmentant le marché adressable mondial pour le Cellvizio ".

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.