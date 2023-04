Mauna Kea en baisse malgré la réduction de sa perte nette en 2022

(AOF) - Mauna Kea Technologies, spécialiste des dispositifs médicaux, affiche une baisse de 5,49% à 0,58 euro après avoir annoncé jeudi que sa perte nette ressort à 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, en baisse de 2,26 millions d'euros par rapport à 2021. Sa perte opérationnelle a diminué mais ressort tout de même à 9,06 millions d'euros contre 12,21 millions d'euros à fin 2021. Le chiffre d'affaires total s'établit à 7,47 millions d'euros, en retrait de 3% sur un an. Le taux de marge brute 2022 s'établit à 73,3%, quasi-stable par rapport à 74,2% fin 2021.

Le taux de marge brute est soutenu par le mix de ventes toujours favorable en 2022, et ce, malgré les problèmes liés aux approvisionnements et à l'inflation au cours de l'exercice.

En outre, le groupe annonce une position de trésorerie à 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2022 et de 9,1 millions d'euros au 26 janvier 2023, suite à la réception du premier paiement de la coentreprise avec Tasly. Cette joint venture leur permettra d'accélérer le développement du marché du Cellvizio en Chine et de lancer une plateforme dédiée aux applications neurochirurgicales dans le monde entier.

Mauna Kea développe la plateforme Cellvizio, qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions en temps réel au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales.

Le titre reste en hausse de 2,45% sur cinq jours après une hausse de plus de 5% jeudi, et de plus de 42% depuis le début de l'année.

