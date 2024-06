Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mauna Kea: données favorables dans les kystes du pancréas information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Mauna Kea a fait état vendredi de nouvelles données favorables concernant l'utilisation de sa plateforme d'imagerie cellulaire Cellvizio pour le diagnostic des kystes du pancréas.



Le fabricant de dispositifs médicaux indique que ces études ont confirmé la supériorité du Cellvizio afin de classer précisément les risques de lésions kystiques du pancréas, avec une sensibilité et une précision de 98%, au-dessus des méthodes conventionnelles.



Les techniques traditionnelles, qui consistent à réaliser une échographie endoscopique puis à prélever et à analyser le liquide du kyste par aspiration à partir d'une aiguille fine, sont jugées insuffisamment efficaces sachant que le cancer du pancréas est l'un des plus difficiles à diagnostiquer.



D'après Mauna Kea, l'observation microscopique directe de la lésion kystique du pancréas en temps réel avec le Cellvizio se rapproche rapidement d'une phase d'adoption de masse et du statut de standard de soin.



La société dit ainsi voir se matérialiser une opportunité de marché 'très importante'.



Dans un contexte de marché compliqué, qui voyait le CAC 40 céder encore plus de 2% vendredi, le titre Mauna Kea ne parvenait pas à profiter de ces bonnes nouvelles à la Bourse de Paris et cédait 0,8% à l'approche de la mi-journée.





