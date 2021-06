MAUNA KEA dévoile sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération

(AOF) - Mauna Kea Technologies a dévoilé la plateforme Cellvizio de nouvelle génération, qui a déjà reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et le marquage CE. Enrichie de nouvelles fonctionnalités, la plateforme d'endomicroscopie confocale laser (CLE) Cellvizio de nouvelle génération, développée avec l'architecture système propriétaire de la société, permet une visualisation cellulaire et moléculaire dans pratiquement n'importe quelle partie du corps humain.

Elle sera disponible à la vente au second semestre 2021.

"Notre plateforme de nouvelle génération représente un formidable bond en avant en termes d'innovation produit et améliore considérablement la facilité d'utilisation du Cellvizio dans les blocs opératoires du monde entier", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies. "La faculté d'intégrer dans le futur des fonctionnalités avancées, notamment l'intelligence artificielle, élargira notre offre de techniques d'imagerie de pointe et de création de données de santé numériques en temps réel, dans la perspective d'une prestation globale de soins aux patients".

