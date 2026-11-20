À l'occasion de la Journée mondiale du cancer du pancréas, Mauna Kea Technologies annonce le déploiement clinique de son Cellvizio pour améliorer la caractérisation des kystes du pancréas au sein de deux établissements de premier plan, à Barcelone et à Dubaï.

D'une part, le Centro Médico Teknon de Barcelone, fleuron de Quironsalud, premier groupe hospitalier privé d'Espagne, propose désormais une caractérisation avancée des kystes du pancréas avec la plateforme d'imagerie de Mauna Kea.

D'autre part, le King's College Hospital London à Dubaï (Émirats arabes unis) devient le premier hôpital de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à proposer Cellvizio pour améliorer la détection précoce du cancer du pancréas.

Sixième cause de mortalité par cancer dans le monde, avec environ 531 000 nouveaux cas et près de 490 000 décès par an, le cancer du pancréas affiche un taux de survie à cinq ans inférieur à 10%, ce qui rend essentielle une caractérisation rapide des lésions kystiques du pancréas.