Mauna Kea : cède 1%, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Mauna Kea cède un peu plus de 1% à Paris, alors que ce matin, Oddo a réduit son objectif de cours sur le titre de 2,5 à 2 euros (tout en maintenant sa note de 'surperformance') à la suite de l'annonce d'une augmentation de capital de 12.5 ME réservée souscrite par J&J Innovation et Armistice Master Fund. 'En intégrant les 11,5 ME de produit net de ce financement, Mauna Kea se retrouve avec une visibilité financière confortable de 12 mois jusqu'à la fin du T3 2022', analyse Oddo. L'opération financière conduit toutefois à une dilution mécanique de l'objectif de cours de 19%. Par ailleurs, Mauna Kea a annoncé hier un nouveau contrat avec J&J afin de poursuivre leur collaboration et d'avancer dans la validation de Cellvizio.

Valeurs associées MAUNA KEA TECH Euronext Paris -3.07%