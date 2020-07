MAUNA KEA: activité en chute libre au deuxième trimestre 2020

(AOF) - Mauna Kea a publié un chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020 en repli de 72% par rapport à la même période en 2019. Celui-ci atteint désormais 600 000 euros, contre 2,2 millions un an auparavant. Sur le semestre, l'activité recule de 47% et le chiffre d'affaire s'établit à 2,1 millions d'euros. Les ventes de produits consommables ont diminué 52% au cours des six premiers mois de l'année, celles de systèmes de 59%, alors que les ventes de services ont augmenté de 7%. Sur le seul second trimestre, Mauna Kea n'a enregistré aucune vente de systèmes.

Les ventes cliniques totales pour le deuxième trimestre 2020 se sont élevées à 0,6 million d'euros, en baisse de 73% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une diminution de 95% des ventes dans la région Asie-Pacifique, d'une baisse de 47% aux États-Unis et au Canada et d'une diminution de 74% des ventes dans les régions EMEA et Reste du monde.

Le nombre total d'expéditions de système Cellvizio a diminué de 84% en glissement annuel pour atteindre 2 au deuxième trimestre de 2020, contre 12 expéditions au cours de la période de l'année précédente. Le deuxième trimestre 2020 comprenait deux nouveaux placements de systèmes, en mai, grâce à la nouvelle stratégie plus ciblée de la société destinée à favoriser l'adoption de Cellvizio dans le futur sur le marché américain de la gastroentérologie en se concentrant sur les cliniciens spécialisés dans l'endoscopie haute.

"Comme prévu, les tendances du deuxième trimestre en matière de procédure et de ventes sur nos principaux marchés commerciaux à travers le monde ont été considérablement affectées par la crise mondiale provoquée par leCOVID-19", a déclaré Robert L. Gershon, Directeur général de Mauna Kea Technologies.

Il a par ailleurs ajouté: "Nous sommes encouragés par le fait que nous avons constaté une nette amélioration de nos tendances commerciales sous-jacentes au cours du deuxième trimestre, avec la levée des restrictions et la réouverture de certains établissements ; en particulier, nous avons vu le volume des procédures aux Etats-Unis revenir aux niveaux d'avant la période COVID au mois de juin."

"Nous continuons à faire face aux changements sans précédent sur nos marchés cibles, de manière responsable et nous nous efforçons de faire en sorte que la Société soit bien positionnée pour capter la croissance lors de l'après COVID-19, lorsque les volumes de procédures reprendront un cours normal aux États-Unis et dans les régions APAC et EMEA".

le groupe affirme disposer de liquidités suffisantes pour financer l'activité de l'entreprise jusqu'au troisième trimestre 2021.

