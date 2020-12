MAUNA KEA accueille Jacquelien Ten Dam au sein du conseil d'administration

AOF - EN SAVOIR PLUS

Après un passage chez Picnic, une start-up dans le secteur de la vente au détail numérique, Jacquelien a rejoint Mimetas en tant que directrice financière. Mimetas développe et commercialise des modèles prédictifs 3D pour la découverte de médicaments.

Jacquelien Ten Dam a étudié les sciences biomédicales avant de rejoindre Kempen, une banque d'investissement européenne de premier plan, où elle a conseillé des entreprises du secteur des Sciences de la Vie en matière de stratégie, de fusions et acquisitions et de transactions sur le marché des capitaux.

