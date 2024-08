Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mattel: une version embarquée du jeu Uno avec BMW information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Le fabricant de jouets américain Mattel a annoncé jeudi qu'il s'était associé au constructeur automobile allemand BMW afin de développer une version embarquée de son célèbre jeu de cartes Uno.



Le jeu, qui sera présenté la semaine prochaine à l'occasion du salon gamescom de Cologne, équipera quelque 500.000 véhicules BMW et Mini à compter de la semaine prochaine.



Au total, jusqu'à quatre passagers peuvent participer au jeu lorsque le véhicule est à l'arrêt.



Le projet s'inscrit dans le cadre de la signature, en 2022, du partenariat entre BMW Group et la plateforme de gaming AirConsole, qui s'est déjà traduit par le lancement d'une version d'info-divertissement de 'Qui veut gagner des millions?' en collaboration avec Sony Pictures Television.





