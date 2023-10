Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mattel: une nouvelle gamme de jouets imaginée avec Paramount information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 17:10









(CercleFinance.com) - Mattel a annoncé mardi une collaboration avec Paramount visant à donner naissance à une nouvelle ligne de jouets associant sa licence des 'Maîtres de l'Univers' à la franchise 'Tortues Ninja' détenue par le studio américain.



La gamme de figurines - baptisée les 'Tortues du Château des Ombres' ('Turtles of Grayskull') - verra notamment Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo revêtir des tenues de combat inspirées d'Eternia, le royaume de Musclor.



Skeletor arborera quant à lui des équipements issus de l'univers des Tortues Ninja.



Les premiers produits de ce 'crossover' - proposé à l'occasion du 40ème anniversaire de la création des Tortues Ninja - seront disponibles en début d'année prochain.





