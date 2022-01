Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mattel: un film 'Les Maîtres de l'Univers' en préparation information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - Mattel a annoncé lundi qu'il travaillait avec Netflix au développement d'un film inspiré de sa franchise 'Les Maîtres de l'Univers', une célèbre ligne de jouets lancée dans les années 1980.



Le groupe américain précise que le long-métrage sera réalisé par les frères Nee ('The Lost City', 'Band of Robbers') à partir d'un script auquel collaborera David Callaham ('Wonder Woman 1984').



C'est Kyle Allen ('West Side Story') qui a été choisi pour interpréter le personnage de Musclor.



La production doit démarrer cet été.





