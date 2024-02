Mattel s'attend à une "stabilité" de son chiffre d'affaires

(AOF) - Mattel, dont le titre progresse d'environ 2% en pré-Bourse, anticipe pour cette année un bénéfice compris entre 1,35 et 1,45 dollar par action, contre un consensus de 1,37 dollar. Le géant américain du jouet a dégagé un chiffre d'affaires de 1,62 milliard de dollars, en hausse de 16% sur un an au quatrième trimestre. La croissance a été soutenue par les poupées (+29%), notamment Barbie (+27%), qui a surfé sur le film éponyme, plus gros succès de l'année au box-office.

Pour l'année en cours, Mattel prévoit une stabilité de son chiffre d'affaires, à taux de change constants.

"Nous nous attendons à ce que l'industrie du jouet décline en 2024, bien qu'à un rythme plus modéré qu'en 2023", a prévenu la firme américaine.

Dans un contexte incertain et défavorable, le groupe va lancer un nouveau programme de réduction de coûts, qui vise 200 millions de dollars d'économies d'ici 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens de consommation

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.