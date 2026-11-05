Mattel revoit ses prévisions annuelles à la baisse alors que son nouveau directeur général prend ses fonctions

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Mattel MAT.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année, alors que le nouveau directeur général Roger Lynch s'attelle à redresser le fabricant de Barbie face à la pression croissante des investisseurs.

L'action de la société a chuté de 4% lors des négociations après clôture.

Les fabricants de jouets font face à une demande en berne pour les fêtes, les consommateurs américains, confrontés à la hausse des coûts énergétiques, réduisant leurs dépenses discrétionnaires.

Mattel poursuit une stratégie axée sur la propriété intellectuelle visant à développer des marques telles que Barbie, Hot Wheels et UNO dans les domaines du divertissement, des licences et des produits de consommation afin de générer une croissance au-delà des ventes traditionnelles de jouets.

"Je vois également clairement les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Nous concentrerons nos ressources sur nos meilleures opportunités", a déclaré M. Lynch dans un communiqué.

Mattel table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 comprise entre 1% et 4%, contre une prévision antérieure de 3% à 6%. La société a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,05 et 1,20 dollar par action, contre 1,27 à 1,39 dollar précédemment.

Ces perspectives ne tiennent pas compte des remboursements de droits de douane comptabilisés depuis le début de l’année, ni des éventuels remboursements supplémentaires qui pourraient être perçus d’ici la fin de l’année 2026, a précisé la société.

Mattel est également confrontée à une importante transition à la tête de l’entreprise.

Lynch, ancien directeur général de Vogue et de Condé Nast, a pris ses fonctions en début de semaine après le départ en octobre d’Ynon Kreiz, directeur général de longue date, tandis que la société a également nommé Peter Griffith, cadre chez Amgen, au poste de directeur financier , en remplacement de Paul Ruh.

Jeudi, la société a nommé Steve Totzke, un cadre interne, au poste de directeur des opérations, à compter du 11 novembre.

Par ailleurs, des actionnaires, notamment Ariel Investments et Southeastern Asset Management , ont exhorté Mattel à explorer des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle cession.

La marge brute ajustée du troisième trimestre s’est élevée à 55,0%, contre 50,2% un an plus tôt, grâce à 88 millions de dollars de remboursements de droits de douane.

Le chiffre d’affaires net a progressé de 4% pour atteindre 1,81 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, mais n’a pas répondu aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,84 milliard de dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice ajusté de 1,30 dollar par action a dépassé les estimations, qui s’élevaient à 94 cents.