Mattel : profite d'une recommandation positive

Cercle Finance • 17/04/2020 à 17:18









(CercleFinance.com) - Les actions de Mattel, le fabricant des jouets Barbie et Hot Wheels, sont en forte hausse suite aux commentaires positifs d'un bureau d'analyses. En début de séance, le titre s'envole de plus de 4% à la Bourse de Wall Street. Dans une note publiée ce matin, Berenberg a entamé sa couverture du fabricant de jouets américain avec une note à 'conserver' et un objectif de cours de 9,5 dollars. Le bureau d'analyses allemand a indiqué que les groupes américains tels que Mattel, Roku, Hasbro ou Zynga, sont exposés à des 'tendances séculaires' qui devraient fournir un soutien pendant la récession. 'Nous nous attendons à ce que les entreprises de consommation soutenues par des moteurs de croissance séculaires durables soient les plus résistantes dans le sillage de COVID-19', indique Berenberg. Au-delà d'un effet à court terme, la plupart de ces tendances offriront également d'importantes opportunités de croissance à long terme, a ajouté le bureau d'analyses. Mattel prévoit de publier ses résultats du premier trimestre le mardi 5 mai.

