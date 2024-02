Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mattel: le titre soutenu par des gains de parts de marché information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 16:09









(CercleFinance.com) - Mattel, le fabricant des poupées Barbie et des petites voitures Hot Wheels, a fait état mercredi soir d'un bénéfice net en forte hausse au titre du quatrième trimestre.



Le résultat net du numéro un mondial du jouet s'est établi à 147 millions de dollars sur les trois derniers mois de 2023, soit 29 cents par action, contre 79 millions (18 cents/action) il y a un an.



Le bénéfice par action ressort ainsi en-dessous des attentes des analystes financiers, qui visaient 31 cents par titre.



Mattel a également fait moins bien qu'attendu en matière de ventes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 1,62 milliard de dollars, là où le consensus visait une croissance 17%.



Bank of America note, pour sa part, que le groupe a gagné 0,7 point de pourcentage de parts de marché en 2023 au sein d'un secteur certes en repli de 7%.



D'après BofA, le groupe californien devrait poursuivre sa surperformance en 2024 et continuer à prendre des parts de marché au détriment de ses concurrents.



Pour 2024, Mattel a indiqué viser une marge ajustée de 48,5% à 49%, contre 47,5% l'an dernier, avec un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) compris entre 975 et 1.025 millions de dollars, après 948 millions en 2023.



L'action Mattel, qui a perdu 10% de sa valeur sur les six derniers mois, progressait de 2,1% dans les premières transactions jeudi à Wall Street dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées MATTEL NASDAQ +1.73%