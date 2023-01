Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Mattel: le titre recule, Stifel se dit plus prudent information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 17:03

(CercleFinance.com) - L'action Mattel s'inscrit en baisse mardi matin dans les premiers échanges, les analystes de Stifel ayant revu leurs estimations de résultats sur le groupe à la baisse suite aux fêtes de fin d'année.



A 10h50 (heure de New York), le titre lâche 0,4%, alors que le S&P 500 abandonne au même moment 0,3%.



A l'issue d'un certain nombre de vérifications faites en magasins, à la fois chez Target et Walmart, et de discussions avec des professionnels du secteur, Stifel souligne que les niveaux des stocks sont désormais plus bas qu'il y a quelques mois, mais juge que la situation n'est pas à même de générer de gros réapprovisionnements au niveau des points de vente.



Un constat qui le conduit à faire preuve de prudence pour la nouvelle année et à revoir à la baisse ses prévisions de résultats sur le fabricant de jouets, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.