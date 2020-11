Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mattel : freiné par une dégradation de broker Cercle Finance • 09/11/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Mattel ne gagne que 1% en début de séance et sous-performe ainsi nettement la dynamique très favorable à Wall Street, freiné par une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' sur le titre du fournisseur de jouets. Le broker explique 'faire une pause dans le dossier' alors que l'action se situe non loin de son objectif de cours, maintenu à 15 dollars. 'Ceci dit, nous ne devenons pas plus pessimistes', nuance-t-il, reconnaissant une dynamique pour le groupe.

Valeurs associées MATTEL NASDAQ -1.09%