Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mattel : en hausse, un broker passe à l'achat Cercle Finance • 03/06/2020 à 16:56









(CercleFinance.com) - Le titre Mattel s'affiche en nette hausse ce mercredi, porté par l'analyste Jefferies qui annonce revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'Conserver' à 'Achat'. Le broker rehausse également son objectif de cours sur la valeur, laquelle s'affiche à 13 dollars, contre 9 dollars jusqu'à présent. 'Suite à une conversation avec l'équipe dirigeante de Mattel, nous avons pris du recul et analysé les commentaires sur les 9 à 12 derniers mois. Il y a une tonalité pleine de confiance qui existe aujourd'hui et qui était là, mais plus fragile, il y a un an', apprécie Jefferies.

Valeurs associées MATTEL NASDAQ +5.81%