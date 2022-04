Mattel en discussions pour un rachat ?

(AOF) - Mattel bondit avant l'ouverture des marchés à Wall Street sur des rumeurs de presse selon lesquelles le fabricant de jouets serait en discussions pour un éventuel rachat. Le Wall Street Journal a révélé en effet que le groupe californien avait eu des discussions informelles avec des sociétés d'investissement telles qu'Apollo Global Management ou encore L Catterton. Mattel avait à la clôture d'hier une capitalisation d'environ 8 milliards de dollars.

Renforcement des initiatives dans le développement durable

Les préoccupations des consommateurs sur l'impact environnemental des lessives comme des produits pour nettoyer la maison sont croissantes. L’acquisition par Henkel de Swania, dont plus de 60% des ventes proviennent de la marque Maison Verte, est donc hautement stratégique. Le chiffre d'affaires de Swania s’est établi à près de 40 millions d'euros en 2020. Depuis sa création, en 1990, Maison Verte est une marque pionnière du segment de l'entretien à connotation écologique. Swania détient également la marque You, positionnée sur le même créneau. Plus récente, elle est destinée à des consommateurs plus jeunes. Quant à Unilever, il a lancé une nouvelle stratégie ambitieuse : le Compass Unilever, qui intègre la durabilité à chaque étape, depuis la conception jusqu'à la distribution, en passant par la production.