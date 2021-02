Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mattel : chute des actions malgré une hausse des bénéfices Cercle Finance • 10/02/2021 à 16:27









(CercleFinance.com) - Les actions de Mattel chutent de près de 4% en début de séance à Wall Street, malgré le fait que le plus grand fabricant de jouets américain ait enregistré un bond de ses bénéfices au quatrième trimestre, la société citant un 'trimestre record' et sa 'meilleure performance depuis des années'. Le titre a gagné près de 35% sur les trois derniers mois. L'entreprise californienne El Segundo a déclaré que ses bénéfices trimestriels ont été soutenus par son activité dans le domaine des poupées, notamment la marque Barbie, sa ligne Fisher-Price et les ventes de marchandises 'Star Wars'. Mattel a déclaré des bénéfices de 130,5 millions de dollars tandis que les recettes ont augmenté de 10 % pour atteindre plus de 1,6 milliard de dollars. La société va mettre en oeuvre un nouveau programme pour réduire davantage sa base de coûts, espérant réaliser 250 millions de dollars d'économies supplémentaires d'ici 2023.

Valeurs associées MATTEL NASDAQ -5.41%