Mattel: accord de licence pour la franchise Trolls

(CercleFinance.com) - Mattel annonce un accord de licence mondial pluriannuel avec Universal pour la franchise Trolls de DreamWorks Animation, présentée comme 'l'une des marques de divertissement familial les plus reconnues au monde'.



Grâce à cet accord, le groupe de jeux et de jouets détient les droits de licence pour 'développer une gamme complète de jouets pour la franchise, y compris des poupées, des véhicules, des peluches, des jeux et plus encore'.



'La collection multi-catégories devrait arriver chez les distributeurs du monde entier à l'automne 2023, juste avant la sortie mondiale dans les salles de cinéma du prochain film Trolls, prévue en novembre', précise Mattel.





