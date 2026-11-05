Matt Goldberg, directeur général de Tripadvisor, va quitter ses fonctions

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Tripadvisor TRIP.O a annoncé jeudi que son directeur général, Matt Goldberg, allait quitter ses fonctions et le conseil d'administration, tout en restant en poste jusqu'en février afin d'assurer une transition en douceur à la tête de l'entreprise.