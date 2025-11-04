Matson a payé 6,4 millions de dollars de droits portuaires à la Chine depuis le début des prélèvements en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie américaine de transport maritime Matson MATX.N a payé 6,4 millions de dollars de droits portuaires à la Chine depuis leur mise en œuvre le 14 octobre, a déclaré mardi le directeur général Matt Cox.

Les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont convenu la semaine dernière de mettre en pause ces prélèvements tit-for-tat pendant 12 mois, à compter du 10 novembre. Les médias chinois ont rapporté que Matson, l'une des rares sociétés de transport maritime internationales dont les navires sont construits aux États-Unis et battent pavillon américain, a été la première à payer ces droits en Chine.