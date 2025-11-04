 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Matson a payé 6,4 millions de dollars de droits portuaires à la Chine depuis le début des prélèvements en octobre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 22:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie américaine de transport maritime Matson MATX.N a payé 6,4 millions de dollars de droits portuaires à la Chine depuis leur mise en œuvre le 14 octobre, a déclaré mardi le directeur général Matt Cox.

Les présidents Donald Trump et Xi Jinping ont convenu la semaine dernière de mettre en pause ces prélèvements tit-for-tat pendant 12 mois, à compter du 10 novembre. Les médias chinois ont rapporté que Matson, l'une des rares sociétés de transport maritime internationales dont les navires sont construits aux États-Unis et battent pavillon américain, a été la première à payer ces droits en Chine.

Valeurs associées

MATSON
97,860 USD NYSE -2,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank