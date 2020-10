Matignon Finances recommande d'investir la numérisation de l'économie et l'économie verte

(AOF) - Les actions restent une classe d'actifs attractive, écrit Matignon Finances dans sa première "newsletter". La société de gestion conseille comme toujours de mixer les styles, les secteurs, et les zones géographiques. Sur le long terme, elle privilégie les grands thèmes de croissance et en distingue deux majeurs : la numérisation de l'économie, et l'économie verte.

Ces deux thèmes ont été beaucoup joués par les marchés, mais il reste des opportunités, tant dans les valeurs de croissance que cycliques, assure Matignon Finances.