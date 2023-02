Matières premières: Neuberger Berman anticipe un tournant positif dans le cycle

(AOF) - « Plusieurs changements de politique existants et à venir, de la réouverture de la Chine au début du déploiement d’investissements verts, provoqueront probablement un tournant » à court terme dans le cycle des matières premières. C’est ce qu’affirme Hakan Kaya, Senior Portfolio Manager chez Neuberger Berman. Pour lui « ce passage du déstockage au restockage pourrait finalement être positif pour les matières premières », du fait notamment de la réouverture de la Chine, de la reprise des liaisons aériennes et des investissements dans la transition écologique.

" La réouverture anticipée de la Chine après les fermetures dues au Covid-19 exerce déjà une pression sur des stocks réduits " relève l'analyste concernant la demande. " Au fur et à mesure que les compagnies aériennes locales et internationales rétablissent les liaisons aériennes annulées et en ouvrent de nouvelles, elles devraient générer au cours du premier semestre de l'année une demande supplémentaire de kérosène d'environ 1,5 million de barils par jour ", ajoute-t-il.

" 2023 sera probablement une étape importante pour le déploiement des investissements verts ". En Chine, par exemple, " même pendant les blocages de l'année dernière, nous avons vu la demande de cuivre augmenter en raison des ventes record de véhicules électriques " tandis qu'aux États-Unis, la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) " devrait permettre de déployer 1 600 milliards de dollars d'investissements verts au cours de la prochaine décennie, sous la forme de subventions et d'aides à ceux qui construisent des usines et des infrastructures vertes et gèrent leurs entreprises vertes aux États-Unis ".

Ces politiques " China first" et " U.S. first " " risquent de détourner les investissements verts de l'Europe ", malgré un probable programme IRA européen, qui " pourrait déployer environ 4 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie ".