Matières premières critiques : la nouvelle bataille géopolitique

"La crise actuelle au Moyen-Orient a montré que les perturbations géopolitiques peuvent avoir des répercussions bien au-delà du pétrole et du gaz. La région représente environ 8% de la production mondiale d'aluminium primaire et un quart de celle de soufre. Près de la moitié des échanges de soufre par voie maritime transitent par le détroit d'Ormuz. Le soufre est une matière première essentielle à la fabrication de l'acide sulfurique, utilisé pour traiter le cuivre et d'autres métaux", explique Asad Farid, gérant de portefeuille pour J. Safra Sarasin, banque privée suisse.

"Les perturbations des expéditions ont réduit l'offre de cet acide, qui est devenu, dans certains cas, le premier poste de coûts de traitement pour les exploitants miniers", précise l'analyste.

La hausse des prix de l'énergie, du gazole et du fret accentue cette pression. La Chine a réagi en limitant ses exportations d'acide sulfurique, ce qui ajoute une contrainte aux chaînes d'approvisionnement internationales. Ces tensions expliquent pourquoi les gouvernements cherchent à sécuriser leur accès aux matières premières critiques.

De l'industrialisation chinoise à l'ère de l'électrification

Le rôle stratégique des métaux a sensiblement évolué au cours des quarante dernières années. Dans les années 1980 et 1990, le cuivre et l'aluminium étaient principalement utilisés dans la construction, l'industrie manufacturière, les transports et les infrastructures. La demande suivait le cycle industriel, tandis que la mondialisation développait les échanges et concentrait la production dans les régions les plus compétitives.

L'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 a transformé le marché. L'urbanisation, les investissements dans les infrastructures et l'essor manufacturier ont entraîné une forte hausse de la consommation de cuivre et d'aluminium. Pékin a également développé d'importantes capacités de fusion, de raffinage et de transformation, renforçant ainsi son influence dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Au cours de la décennie suivante, l'électrification a fait émerger de nouveaux débouchés de long terme, précise Asad Farid : "Les véhicules électriques et les batteries ont stimulé la demande de lithium, tandis que les terres rares sont devenues indispensables à la fabrication des aimants permanents utilisés dans les moteurs électriques et les éoliennes. Le cuivre joue un rôle central dans l'électrification tandis que l'aluminium est essentiel aux transports, aux réseaux électriques et aux énergies renouvelables. La demande est désormais portée par plusieurs tendances structurelles, parmi lesquelles le développement des infrastructures renouvelables, des véhicules électriques, des réseaux électriques, des centres de données, de l'intelligence artificielle, de l'aérospatiale et de l'économie spatiale naissante."

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que les investissements dans les technologies énergétiques propres, les réseaux, le stockage et l'électrification ont atteint 2 200 milliards de dollars en 2025, soit le double des montants consacrés aux énergies fossiles.

Une offre contrainte par le sous-investissement et la géopolitique

Le cycle actuel des matières premières se distingue également des supercycles précédents. L'industrialisation de la Chine avait alimenté la dernière grande envolée de la demande. Aujourd'hui, cette croissance structurelle de la demande intervient après des années de sous-investissement minier, alors que l'offre a de plus en plus de mal à s'ajuster. Pour les mines entrées en exploitation entre 2010 et 2019, il s'est écoulé en moyenne plus de seize ans entre la découverte du gisement et le début de la production. L'offre ne peut donc pas répondre rapidement à une hausse de la demande, ce qui accroît le risque de tensions prolongées sur les marchés.

Les risques géopolitiques accentuent ces contraintes. Les gouvernements relèvent leurs droits de douane et renforcent leurs quotas et autres barrières commerciales, tandis que la Chine a durci ses contrôles à l'exportation sur certains minéraux critiques. La transformation reste très concentrée. En 2024, pour les principaux minéraux utilisés dans le secteur de l'énergie, les trois premiers pays raffineurs représentaient en moyenne 86% de l'activité mondiale de raffinage. La Chine domine la transformation de nombreux matériaux, tandis que l'extraction se concentre dans un petit nombre de pays, notamment en Australie et au Chili pour le lithium, et en République démocratique du Congo pour le cuivre.

Le recyclage et la sélectivité au coeur des stratégies d'investissement

"Au cours de la prochaine décennie, la compétitivité industrielle et économique ainsi que le leadership technologique dépendront de la capacité à s'approvisionner de manière fiable et à des prix compétitifs. La diversification des approvisionnements passera par l'ouverture de nouvelles mines, le développement des capacités de raffinage et de recyclage, ainsi que par la production de matériaux avancés", observe Asad Farid.

Selon l'expert, "pour les investisseurs, ces contraintes créent des opportunités sur l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux stratégiques, des exploitants miniers et des recycleurs aux fabricants de matériaux avancés et aux entreprises technologiques. Le recyclage se distingue particulièrement. Contrairement aux combustibles fossiles, les métaux peuvent être réutilisés à plusieurs reprises tout en conservant leurs propriétés intrinsèques. Cette filière constitue donc une source de plus en plus importante d'offre supplémentaire. Alors que la mise en exploitation d'une nouvelle mine en exploitation prend plus d'une décennie, les matériaux recyclés constituent l'une des rares sources d'approvisionnement dont les volumes peuvent augmenter relativement rapidement. Ils réduisent également la dépendance à l'égard de l'extraction et de la transformation, deux activités énergivores, ainsi qu'à l'égard du petit nombre de pays qui dominent le raffinage."

La sélection des entreprises comptera autant que l'exposition sectorielle. Sur un marché marqué par les perturbations de l'offre, les barrières commerciales et la hausse du coût des intrants, certaines caractéristiques seront déterminantes. Parmi elles figurent de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), des relations constructives avec les communautés locales et les autorités de régulation, ainsi que l'efficacité opérationnelle. Les entreprises qui réunissent ces qualités sont mieux placées pour préserver leur capacité à exercer leurs activités, maîtriser leurs coûts et générer des rendements durables à long terme.