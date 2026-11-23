L'énergie (pétrole, gaz, produits raffinés) reste en forte hausse sur 2026 ( 67,7%), mais depuis plusieurs semaines, l'ensemble des matières premières reflue nettement. L'indice Bloomberg Commodity, qui affichait en septembre une progression de 34% depuis le début de l'année, n'est plus qu'en hausse de 17,3%. Les prix des métaux industriels se retournent depuis peu, tandis que l'or chute depuis 12 mois.

De même, les matières premières agricoles se replient malgré El Niño. Plusieurs facteurs concourent à ces évolutions.

Détente sur le pétrole, doutes sur le cuivre

Pour Lazard Frères Gestion, "sur les marchés de l'énergie, les tensions physiques ne sont pas résolues, mais s'atténuent. Les exportations de pétrole des 7 principaux producteurs du Golfe renouent avec les 22 millions de barils/jour, contre 25 avant la guerre. Du côté des métaux, le cuivre, à 12 500 $/t, s'éloigne de son record de 14 875 USD atteint cet été : la demande chinoise suscite des interrogations et les craintes entourant la soutenabilité des investissements dans l'IA jettent le doute sur la demande de cuivre des data centers."

L'or et les produits agricoles rentrent dans le rang

La société de gestion d'actifs française du groupe Lazard précise que "Plus généralement, la baisse des métaux industriels traduit des incertitudes sur la vigueur de l'économie mondiale. Du côté des métaux précieux, les banques centrales ont ralenti leurs achats de lingots : l'or, qui avait débuté l'année très au-dessus des différents modèles qui s'essaient à l'exercice délicat de le valoriser, renoue ainsi avec des prix plus cohérents. Du côté des denrées alimentaires, les grains se replient grâce à une offre abondante et compétitive . La récolte de café est en hausse au Brésil et les stocks de cacao se reconstituent."

Le resserrement progressif des politiques monétaires au cours des derniers mois avait déjà contribué à contenir les pressions inflationnistes . Si elle devait se poursuivre, la baisse des matières premières se répercuterait directement sur l'inflation globale, en contribuant à son ralentissement.